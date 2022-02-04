В Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Шкарлета

На фоне скандала с избранием ректора Киево-Могилянской академии в Верховной Раде начали сбор подписей за отставку Сергея Шкарлета с поста министра образования и науки, сообщает Новое время.

Об этом заявила член комитета парламента по вопросам образования, науки и инноваций, Наталья Пипа.

"Начали сбор подписей за отставку Шкарлета! Надо 150 подписей на внеочередное заседание! Уважаемые народные депутаты — подписные листы на Садовой, 3а" , — написала она в Facebook.

Сегодня под Кабмином митинговали студенты из-за непризнания Министерством образования результатов выборов в Киево-Могилянской академии. После встречи с премьером протестующие студенты заявили, что Шмыгаль пообещал начать консультации с Верховной Радой об отставке Шкарлета.