Польша начнет поставки оружия в Украину на следующей неделе

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил, что поставки оружия в Украину начнутся на следующей неделе. Это будут оборонительные вооружения, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

"Мы видим усиление агрессии и давления со стороны России. С украинской стороны мы видим решимость защищаться, но зачастую не хватает техники, поэтому действовать надо быстро" , - заявил Моравецкий и добавил, что первая партия оборонительного вооружения отправится на следующей неделе.

По его словам, Европа и Польша заинтересованы в безопасной Украине и украинской границе.