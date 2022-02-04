Потепление и снег: погода на выходные 5-6 февраля

В эти выходные синоптики прогнозируют плюсовую температуру почти по всей территории Украины. Теплее всего будет на юге, где воздух днем прогреется до +5°С.

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В субботу, 5 февраля, в западных, центральных и южных регионах днем ожидается температура от +2°С до +5°С, ночью на западе и в Одесской области синоптики прогнозируют от -3°С до +1°С, в центральных и южных областях ночью столбики термометров покажут от -2°С до -7°С. На севере днем от -1°С до -4°С, а на востоке – от -3°С до -5°С. Ночная температура в этих областях может опуститься до -10°С.

Осадки 5 февраля ожидаются в виде снега с дождем на западе, севере и частично в центре, на остальной территории переменная облачность без осадков. В западных и северных областях прогнозируется ветер до 11-25 км/ч в среднем, на остальной территории будет немного спокойнее – около 7-18 км/ч в среднем.

В воскресенье, 6 февраля, на западе, юге и центре днем столбики термометров покажут от +2°С до +5°С, на севере – от 0°С до +3°С, на востоке ожидается от -1°С до +1°С. Ночью в западных, северных и центральных регионах синоптики прогнозируют от -1°С до -5°С, в восточных областях может похолодать до -8°С, а на юге ночью будет держаться температура от 0°С до -2°С.

Почти на всей территории страны в воскресенье прогнозируется переменная облачность без осадков, на востоке и частично на западе (кроме Волынской и Ровенской областей) будет снег. Почти во всех регионах ожидается ветер 11-22 км/ч в среднем, в западных областях – около 14-25 км/ч.

В столице Украины, Киеве, 5-6 февраля ожидается температура воздуха от 0°С до +3°С в течение дня, ветер 11-22 км/ч.