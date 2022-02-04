Цены на нефть стремительно растут: достигнут новый максимум

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 2,13% - до $93,05 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 14:08 по киевскому времени, сообщает ТАСС.

По состоянию на 14:05, стоимость Brent росла на 2,07%, торгуясь на уровне $93 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $93 за баррель в октябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в марте 2022 года поднималась на 2,14%, до $92,2 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 14:32 по киевскому времени.