Электрокроссоверы Mercedes EQE и EQS дебютируют в этом году

Компания Mercedes-Benz планомерно расширяет ассортимент полностью электрических моделей. В этом году ожидается дебют сразу двух кроссоверов на электротяге – среднеразмерного EQE и флагманского EQS, сообщает Обозреватель.

Новые кроссоверы будут использовать электрическую архитектуру EVA, а технические компоненты буду аналогичны используемым на родственных легковых моделях EQE и EQS. Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами мощности, включая спортивную версию от AMG.

Ожидается, что первым в апреле на Пекинском автосалоне дебютирует более крупный кроссовер EQS. Источник: Carscoops

Ожидается, что первым дебютирует более крупный кроссовер EQS, презентация которого в виде предсерийного варианта предположительно состоится в апреле на Пекинском автосалоне. Напомним, что осенью прошлого года компания уже демонстрировала концептуальный прообраз модели Mercedes-Maybach EQS на выставке в Мюнхене. Появление EQE SUV может быть приурочено к ноябрьскому автосалону в китайском Гуанчжоу.

Покупатели смогут выбирать между несколькими вариантами мощности, включая спортивную версию от AMG. Источник: Carscoops

Сообщается, что длина внедорожника EQS составит 5160 мм, что меньше, чем у седана EQS (5265 мм). По аналогии кроссовер EQE будет короче своего легкового "родственника" – 4850 против 4934 мм. Дизайн новинок также будет похожим, за исключением разницы в размерах, что обусловлено не столько корпоративным стилем, сколько аэродинамикой. Стоит отметить, что в этой области в компании достигли серьезных успехов.

Для кроссоверов будет предложена инновационная инфо-развлекательная система MBUX с большим экраном на всю ширину приборной панели. Просторный салон EQE будет рассчитан на пятерых, а EQS получит три ряда сидений, что позволит перевозить до семи человек.

EQE будет короче своего легкового "родственника" – 4850 против 4934 мм. Источник: Carscoops

По предварительным данным кроссовер EQS 580 будет представлен с двухмоторной установкой мощностью 516 л. и батареей на 108 кВтч. Запас хода на электротяге составит около 600 км. Что касается EQE, он, скорее всего, получит меньшую батарею емкостью 90,6 кВтч и будет оснащен одним или двумя двигателями в зависимости от конфигурации. Базовый вариант будет носить название EQE 350 SUV с мощностью 292 л.с. (215 кВт) и крутящим моментом 530 Нм.

EQE скорее всего получит меньшую батарею емкостью 90,6 кВтч. Источник: Carscoops

Производство внедорожников EQE и EQS наладят в Таскалусе, штат Алабама, где Mercedes-Benz в настоящее время производит модели GLE и GLS. Унификация позволит сократить срок запуска моделей в производство. А в 2024 году ожидается появление электрической версии легендарного G-Class, прообраз которого компания показала под видом концепта Vision EQG.