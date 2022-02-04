Синоптики предупреждают о лавинах в Карпатах

Украинский гидрометеорологический центр объявил штормовое предупреждение в Карпатах 5 и 6 февраля. В горах возможно схождение лавин, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

Об этом сообщает отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра﻿. Синоптики предупреждают о возможном сходе лавин при небольших нагрузках и о сходе отдельных естественных средних и больших лавин.

Умеренная опасность (2 уровень) будет в горах Ивано-Франковской и Львовской областей 4-5 февраля, 4-7 февраля - в горах Черновицкой области. Большую опасность снежных лавин (3 уровень) прогнозируют 4-6 и 6-7 февраля в Закарпатской области и в горах Ивано-Франковской и Львовской областей соответственно.

Отдел гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра настойчиво советует воздержаться от походов в горы в это время.