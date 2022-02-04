Экономика Украины выросла почти на 6% в конце года

Рост экономики Украины ускорился до 5,9% по итогам четвертого квартала 2021 года, сообщает Новое время.

В четвертом квартале 2021 года реальный валовый внутренний продукт Украины вырос на 5,9% в годовом измерении после роста на 2,7% в третьем квартале.

Такую предварительную оценку опубликовала Государственная служба статистики.

По данным Госстата, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП увеличился на 1,8%.

Ранее Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины и всей восточной Европы из-за геополитической напряженности. В 2022 году ВБ прогнозирует рост ВВП Украины до 3,2% с 3,5%.