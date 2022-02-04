В Эстонии заявили, что войска РФ в Беларуси могут угрожать и Литве

В Минобороны Эстонии заявили, что Россия перекинула в Беларусь тысячи военнослужащих и вооружения в рамках своего давления на Украину, что может поставить под угрозу и безопасность Литвы, сообщает Европейская правда.

"Если до сих пор там были войска Беларуси, которую мы с прошлого лета не рассматриваем как очень дружественную страну, то сейчас туда перемещаются войска Российской Федерации с такой техникой, которая вполне может преодолеть литовскую границу" , - сказал генерал-лейтенант Мартин Херем.

По словам канцлера Минобороны Кусти Салма, мобилизация российских войск в Беларуси означает тревожную ситуацию для Литвы.

"Сегодня в Беларуси сконцентрировалось беспрецедентное количество российских военнослужащих, их никогда не было так много – сегодня их там не менее 15 тысяч, и они продолжают прибывать. Туда доставлен практически весь спектр вооружений Российской Федерации, применяемых на земле и в воздухе, включая вертолеты и все остальные" , - отметил Салм.

Он также обратил внимание на то, что в Беларуси начались совместные российско-белорусские учения.

"В Литве это, безусловно, вызывает большую обеспокоенность, поскольку боевые действия отрабатываются с применением оружия и военных, которые находятся так близко к литовской границе. Остается только догадываться, куда именно они решат двигаться, какова их конечная цель" , - сказал канцлер.

На вопрос о том, какую угрозу безопасности Литвы представляют русские войска в Беларуси, генерал Херем ответил, что угроза такая же, как для Эстонии со стороны расквартированных в Пскове, Печорах и других местах вблизи восточной границы Эстонии русских войск.

На вопрос о том, планирует ли Эстония поддержать Литву в случае необходимости, Салм ответил:

"Мы уже помогли Литве во время летнего гибридного кризиса и, конечно, мы будем первыми, кто придет на помощь нашим ближайшим союзникам".

Когда летом Беларусь приступила к гибридной атаке на Польшу и Литву, пытаясь переправить тысячи мигрантов с Ближнего Востока через границу Евросоюза, Эстония стала первой страной, которая направила помощь Литве.

При этом канцлер подчеркнул, что пока нет признаков прямой военной угрозы Литве.