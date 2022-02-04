Харьковский миллионер Ярославский купил fashion-площадку LeBoutique

Группа DCH бизнесмена Александра Ярославского приобрела у частных инвесторов 100% корпоративных прав онлайн-маркетплейса LeBoutique, одного из ведущих игроков украинского fashion-ритейла, сообщает Новое время.

"Инвестиция в LeBoutique является логическим продолжением стратегии DCH, направленной на развитие онлайн-каналов продаж в дополнение к существующим офлайновым торговым площадкам" , — сообщили в группе компаний.

Финансовым советником при заключении сделки со стороны продавцов выступила инвестиционно-банковская компания Soul Partners.

DCH уже владеет торгово-развлекательными центрами Караван в Киеве, Харькове и Днепре.

Кроме того, в группе ожидают положительной синергии онлайн-маркетплейса с банком Кредит Днепр в части обработки платежей и продуктов потребительского кредитования для клиентов LeBoutique.

"DCH планирует развивать платформу LeBoutique с целью закрепления за ней статуса отраслевого лидера и создания современного и удобного для пользователей украинского онлайн-продукта" , — добавили в группе.

LeBoutique предлагает клиентам приобретать со скидками одежду, обувь, сумки и аксессуары известных западных и украинских брендов.

Александр Ярославский с состоянием $462 млн занимает 18-ю строчку в рейтинге Топ-100 самых богатых украинцев по версии НВ и Dragon Capital.