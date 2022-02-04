Беленюк сделал прогноз на Олимпийские игры в Пекине

Жан Беленюк, который от Украины стал единственным олимпийским чемпионом в Токио-2020, высказался о перспективах украинцев на зимних Играх в Пекине-2022, сообщает Суспільне.

"Думаю, из-за нашего бэкграунда, когда действительно некоторые спортсмены очень неожиданно показывали высокий результат, все же хотя бы одна медаль будет, дай Боже. Будет сложно, это понимаю. Вы знаете, какая сейчас вообще ситуация внутри олимпийской деревни, много больных спортсменов" , - сказал Жан.

"Дай Бог, во-первых, чтобы все смогли себя проявить и выйти на старт. Во-вторых, дай Бог удачи, чтобы свою олимпийскую мечту спортсмены смогли реализовать" , - добавил Беленюк.

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Будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. На этих Играх впервые будут разыгрываться медали в женском слоуп-стайле (фристайл), мужском и женском биг-эйре (сноуборд), смешанной эстафете в шорт-треке и женских одиночных заездах в бобслее.

Украину представят 45 спортсменов в 12 дисциплинах.

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