В Украине исчезает речная рыба
В Украине назревает дефицит речной рыбы. Так, по сравнению с 2013 годом ее популяция сократилась на 70%. По прогнозам, если не предпринять срочных мер, уже в 2024 году придется ее покупать за границей, сообщает Обозреватель.
Выходом из ситуации является усиленное финансирование селекции. Так считает директор Института рыбного хозяйства Игорь Грициня. По его словам, причинами сокращения численности популяции речной рыбы в Украине являются 2 фактора:
- природные;
- антропогенные (т.е., влияние, оказываемое человеком и его деятельностью).
"По сравнению с 2013 годом, популяция речной рыбы снизилась на 70%. При таких темпах к 2024 году Украина вынуждена будет перейти на закупки ее за границей", – подчеркнул Грициняк.
Грициняк утверждает: Украина имеет возможность не допустить упадка отрасли. Для этого, по его словам, государство должно поддерживать программы селекции и воспроизводства рыбы.
"Должен храниться маточный материал – по крайней мере, двойной-тройной запас. Кроме того, этот материал нужно постоянно обновлять. Следует учитывать, что за 6-8 лет производительность гнезда падает. Поэтому селекционная программа в государстве должна быть непрерывна. Если мы ее прервём хоть на год, нашу рыбную отрасль отбросит на 7-8 лет назад", – объяснил он.
При этом Грициняк подчеркнул: в Украине есть все необходимые ресурсы, дабы не только полностью обеспечивать себя речной рыбой, но и экспортировать ее.
"Собственной популяции Украине полностью хватает. Более того, мы способны увеличить ее в разы и экспортировать", – подчеркнул директор Института рыбного хозяйства.