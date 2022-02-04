В метрополитене рассказали, как будут работать случае российского вторжения

В случае чрезвычайной ситуации, вызванной агрессией России, задачей метро Киева будет перемещение жителей столицы из потенциально опасного места в потенциально безопасное, а не содержание людей на станциях, сообщает Вечерний Киев.

Киевский метрополитен, который открыли в 1960 году, сразу строили как объект двойного назначения. Во-первых, как транспорт, а во-вторых - как объект гражданской защиты. Такие функции предусмотрели еще на этапе строительства, который пришелся на разгар "холодной войны".

"Но со времен Первой и Второй мировых войн методика и подходы к реализации военных операций значительно изменились. И теперь основной задачей метро в случае чрезвычайной ситуации является перемещение людей из потенциально опасного места в потенциально безопасное" , - отметили в столичном метрополитене.

То есть речь идет не о содержании киевлян в подземных станциях, как некоторые могут думать, а, собственно, об эвакуации из точки А в точку Б.

В предприятии заверили, что инфраструктуру метрополитена постоянно поддерживают в состоянии готовности. А для того, чтобы оперативно организовать массовую транспортировку населения, в ночное время в метро регулярно проводят различные виды тренировок со спецслужбами, знания и силы которых будут необходимы в случае опасности.

В частности, привлекают работников метрополитена, спасателей, правоохранителей и медиков.

Также в метрополитене отметили, что на время чрезвычайной ситуации у них будет работать сантехническая инфраструктура. При этом обращают внимание, что человек должен иметь с собой теплые вещи, еду, необходимые документы.

Доступ к питьевой воде будет, но других дополнительных удобств нет. Речь идет лишь о сохранении вашей жизни. Коек или дополнительного питания не будет.