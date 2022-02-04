Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля 2022

В субботу, 5 февраля, шестой лунный день лунного календаря. Растущая Луна находится в знаке зодиака Овен, сообщает Корреспондент.

Луна в Овне – время повышенной импульсивности и поспешности. Благоприятный период для быстрых и решительных действий, однако возможны конфликты и опрометчивые решения.

Лучше отложить задания, требующие точности и продуманности.

5 февраля – один из самых благоприятных дней, во время которого обостряется интуиция и открываются самые разнообразные способности.

Подходит для научной или общественной деятельности, налаживания контактов, романтического общения.

Растущая Луна – период, когда у людей улучшается самочувствие, повышаются настроение и активность.

Человек становится более энергичным и удачливым, поэтому именно на это время полезно планировать самые важные и ответственные дела.

Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 февраля

Овен (21.03−19.04)

Звезды обещают Овнам удачный день и советуют быть уверенными в себе. Хорошо сложатся поездки и мелкие покупки. Рекомендуется внимательно относиться к самочувствию и здоровью.

Телец (20.04−20.05)

Тельцам нужно принять тот факт, что исполнение желаний зависит только от них. Не исключены хандра, головная боль и сонливость. В этот день лучше не нагружать себя делами и побольше отдыхать.

Близнецы (21.05−21.06)

Близнецы получат шанс исполнить давнее желание, если четко распланируют день. Также возможны позитивные перемены в личной жизни, при условии компромиссов и заботы о близком человеке.

Рак (22.06−22.07)

Ракам придется неоднократно подстраиваться под настроение окружающих. Это нелегкая работа, однако она нужна для сохранения гармонии в этот день. Позже представители знака будут вознаграждены за терпение и поймут, что их усилия не были напрасными.

Лев (23.07−22.08)

Звезды советуют Львам привести в порядок нервную систему и подзарядиться энергией. Отличный день для занятий йогой и духовными практиками, спокойного отдыха, медитаций, чтения и приятного общения.

Дева (23.08−22.09)

Девам нужно всерьез задуматься о бюджете. Даже если текущие дела в порядке, стоит подумать о накоплении средств. Самое время запланировать ремонт, или крупные покупки, и настроиться на сбор денег.

Весы (23.09−22.10)

Весам рекомендуется с осторожностью относиться к рискованным предложениям и авантюрам, особенно, если они связаны с финансами. В этот день есть большой риск угодить в неприятную ситуацию. Лучше заняться бытовыми делами, а вечером провести время в кругу семьи или друзей.

Скорпион (23.10−21.11)

Скорпионов ожидают разочарование и злость − кто-то из близкого окружения заставит представителей знака серьезно нервничать. Звезды советуют отказаться от увеселительных мероприятий и остаться дома. Чтобы избежать серьезных проблем, лучше избегать шумных компаний.

Стрелец (22.11−21.12)

Стрельцам важно побыть в одиночестве, чтобы спокойно спланировать следующую неделю. Романтическое общение не заладится, поэтому лучшее посвятить день себе, наслаждаясь любимыми занятиями.

Козерог (22.12−19.01)

На Козерогов свалится куча домашних дел и у них не будет буквально ни одной свободной минуты. Не исключено, что придется отменить запланированную встречу с друзьями. Звезды подчеркивают, что у ситуации есть плюсы, ведь одним махом удастся решить сразу множество проблем.

Водолей (20.01−18.02)

Водолеям выпадет шанс проявить таланты и способности, а также убедить окружающих в своей исключительности. Важно запоминать события дня, чтобы не пропустить моментов, которые могут стать предшественниками масштабного успеха в карьере.

Рыбы (19.02−20.03)

Рыбы могут рассчитывать на подарки и внимание, а также прекрасное настроение. Звезды сулят им интересные знакомства и неожиданные встречи. Вероятно романтическое свидание и незабываемый вечер.