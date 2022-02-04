Зеленский 14 февраля встретится с канцлером Германии

В понедельник, 14 февраля, состоятся переговоры президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Федеративной Республики Германия Олафа Шольца, который прибудет в Украину с первым официальным визитом, сообщает Интерфакс-Украина.

Как заявили в Офисе президента Украины, ФРГ является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках "Нормандского формата".

"Визит Федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов по безопасности для всей Европы", - говорится в сообщении.

После этого, 15 февраля, Шольц отправится в Москву, где состоится его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

В преддверии визита в Украину и РФ, 7 февраля, канцлер Германии будет находиться в Вашингтоне, где обсудит ситуацию вокруг Украины с президентом США Джозефом Байденом.

8 февраля с визитом в Украине будет находиться президент Франции Эмманюэль Макрон, а 7-8 февраля Киев посетят министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Анналена Бербок.