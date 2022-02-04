В НАТО отреагировали на совместное заявление России и Китая

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал совместное заявление президента России Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, в котором они осудили "расширение НАТО". В частности, он напомнил лидерам обеих страны о необходимости уважать свободный выбор каждого суверенного государства, сообщает УНИАН.

Об этом в Twitter написала пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

NEW @jensstoltenberg responds to #Russia & #China: “This is not about #NATO expansion, but respecting the right of every sovereign nation to choose its own path. NATO has never forced any country into our Alliance. Enlargement has spread freedom & democracy.” @Morning_Joe pic.twitter.com/nMU18PNZsM — Oana Lungescu (@NATOpress) February 4, 2022

"Речь идет не о расширении НАТО, а об уважении права каждой свободной нации выбирать свой собственный путь" , - заявил Столтенберг.

Генсек Альянса также подчеркнул, что НАТО никогда не принуждало ни одну страну к вступлению. Он заверил, что не видит никаких угроз в этом процессе.

"Расширение Альянса распространяет свободу и демократию в странах" , - заявил генсек Альянса.

О каком заявлении идет речь

Сегодня, 4 февраля, по итогам двусторонней встречи лидер РФ Владимир Путин и Китая Си Цзиньпин выпустили большое совместное заявление, где, среди прочего, сообщают, что "с каждым днем все больше осложняется ситуация в сфере международной и региональной безопасности, множатся глобальные вызовы и угрозы".