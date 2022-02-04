Биткоин поднялся выше $40 000 впервые за две недели

Главная криптовалюта показывает рекордный процентный рост с осени на уровне 9%, сообщает ПроФинанс.

График цены биткоина интервалами 4 часа

Эта неделя выдалась для финансовых рынок весьма волатильной, однако сегодня биткоин уверенно пробил падающую линию сопротивления, проведенную по максимумам ноября и декабря, и впервые за две недели поднялся выше $40 000.

График цены биткоина интервалами 1 день. Источник: Bloomberg

Не отстают и другие ведущие криптовалюты: Ethereum прибавляет больше 10%, Litecoin — больше 7%, а Ripple — 5%.

Поддержку криптовалютам мог оказать сильный квартальный отчет Amazon, акции которого сегодня дорожают на 12%. Помимо компании Джеффа Безоса недавно хорошо отчитались также Apple, Microsoft и Google. В последние месяцы криптовалюты хорошо коррелировали с индексом технологических компаний Nasdaq.