В Германию прибыла первая группа военных США
В Германию прибыла первая группа американских военных, которых Пентагон перебрасывает в Европу на фоне наращивания Россией войск на границе с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США, сообщает Новое время.
"Солдаты 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден", — говорится в заявлении представителя командования.
Отмечается, что прибывшие военные создадут штаб в Германии для поддержки 1700 десантников, которых перебросят в Польшу.
"Это первые из 2000 солдат, которые должны прибыть в Европу после объявления Пентагоном о переброске дополнительных сил из США в Европу для поддержки наших союзников по НАТО", — говорится в заявлении.