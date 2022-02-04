В Германию прибыла первая группа военных США

В Германию прибыла первая группа американских военных, которых Пентагон перебрасывает в Европу на фоне наращивания Россией войск на границе с Украиной, сообщает Reuters со ссылкой на Европейское командование вооруженных сил США, сообщает Новое время.

"Солдаты 18-го воздушно-десантного корпуса прибыли сегодня в Висбаден" , — говорится в заявлении представителя командования.

Отмечается, что прибывшие военные создадут штаб в Германии для поддержки 1700 десантников, которых перебросят в Польшу.