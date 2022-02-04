СБУ заявила о ликвидации российской ботофермы

СБУ заявила о ликвидации российской ботофермы

В Житомирской области Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала так называемую "фабрику" фейковых аккаунтов, которая использовалась для российских информационных диверсий, сообщает Деловая столица.

По данным СБУ﻿, была нейтрализована кибергруппа, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из России. Через эти аккаунты распространялся деструктивный антиукраинский контент и фейки.

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По данным следствия, к "фабрике фейков" причастны два жителя Житомирской области, которые с помощью специальной программы массово регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях. Программа позволяла создавать страницы без сервисов мобильной связи.

На этих аккаунтах разгонялась дезинформация и провокационные материалы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли:

  • компьютерную технику со специальным ПО для автоматизации массового создания аккаунтов
  • средства связи и другие доказательства
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В рамках уголовного дела по статьям "госизмена" и "нарушение неприкосновенности частной жизни" продолжается досудебное расследование.

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