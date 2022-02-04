СБУ заявила о ликвидации российской ботофермы

В Житомирской области Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала так называемую "фабрику" фейковых аккаунтов, которая использовалась для российских информационных диверсий, сообщает Деловая столица.

По данным СБУ﻿, была нейтрализована кибергруппа, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из России. Через эти аккаунты распространялся деструктивный антиукраинский контент и фейки.

По данным следствия, к "фабрике фейков" причастны два жителя Житомирской области, которые с помощью специальной программы массово регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях. Программа позволяла создавать страницы без сервисов мобильной связи.

На этих аккаунтах разгонялась дезинформация и провокационные материалы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли:

компьютерную технику со специальным ПО для автоматизации массового создания аккаунтов

средства связи и другие доказательства

В рамках уголовного дела по статьям "госизмена" и "нарушение неприкосновенности частной жизни" продолжается досудебное расследование.