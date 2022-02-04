СБУ заявила о ликвидации российской ботофермы
В Житомирской области Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала так называемую "фабрику" фейковых аккаунтов, которая использовалась для российских информационных диверсий, сообщает Деловая столица.
По данным СБУ, была нейтрализована кибергруппа, которая массово создавала фейковые аккаунты по заказу из России. Через эти аккаунты распространялся деструктивный антиукраинский контент и фейки.
По данным следствия, к "фабрике фейков" причастны два жителя Житомирской области, которые с помощью специальной программы массово регистрировали липовые аккаунты в социальных сетях. Программа позволяла создавать страницы без сервисов мобильной связи.
На этих аккаунтах разгонялась дезинформация и провокационные материалы. Во время обысков по местам жительства фигурантов изъяли:
- компьютерную технику со специальным ПО для автоматизации массового создания аккаунтов
- средства связи и другие доказательства
В рамках уголовного дела по статьям "госизмена" и "нарушение неприкосновенности частной жизни" продолжается досудебное расследование.