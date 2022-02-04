Одесский оборонный НИИ купила фирма, связанная с нардепом Палицей

Аукцион по продаже целостного имущественного комплекса государственного предприятия «Одесский научно-исследовательский институт телевизионной техники» завершился победой фирмы «Буковель», связанной с бывшим губернатором Одесской области Игорем Палицей, сообщает Думская.

По словам руководителя регионального отделения Фонда госимущества Украины Александр Славский, в ходе торгов цена выросла в три раза.

Два десятка зданий и сооружений (включая девятиэтажный корпус) и земельный участок площадью 2,7 га на улице Мечникова достались победителю за 90 млн гривен.

В аукционе приняли участие пятеро участников. Начальная цена объекта составила чуть больше 35 миллионов гривен.

Победившее ООО «Буковель» зарегистрировано в городе Яремче Ивано-Франковской области. Основной вид деятельность компании — предоставление в аренду или эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества.

Бенефициарами ООО выступают оффшорная компания из Кипра Тинарето Холдингс ЛТД, которой принадлежит 99,9998% доли в уставном капитале, а также Оксана Палица (доля 0,0002%). Также в открытом реестре среди бенефициаров значится Захар Палица.

Оксана Палица — жена Игоря Палицы, а Захар — их сын.

Сам Игорь Палица, бизнес-партнера олигарха Игоря Коломойского, в настоящее время является народным депутатом, член депутатской группы партии «За майбутнє». Одесскую облгосадминистрацию возглавлял с 2014 по 2015 год.