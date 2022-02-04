Бывший "слуга" Дмитрук назвал Трухина "кошельком" ОП
Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что "слуга" Александр Трухин свозил "черный нал" из областей в Офис президента, сообщает Деловая Столица.
Об этом он рассказал в эфире телеканала НАШ,
"Я в вашей студии не раз рассказал о "смотрящих", которые лично у меня в области (Одесской, - ред.) уничтожают город. Они ставят "смотрящих" по областям, и Трухин был "сводчиком", бухгалтером", - сообщил Дмитрук .
По его словам, Трухин свозил "черный нал", пересчитывал в Киеве и заносил в Офис президента.
"Одесская область столько-то денег нам привезла, еще какая-то область - другое. Эти 150 тысяч "чего-то там", это не гривен. 150 тысяч - это была малая часть того, что уже там доезжало на какую-то раздачу. Трухин - это "кошелек" "Офиса президента, который вел эти черные дела, кроме того, что он был заместителем председателя бюджетного комитета и претендовал на должность председателя комитета. Если бы не эта всплывшая ситуация, то Трухин стал бы председателем комитета", - подчеркнул Дмитрук.