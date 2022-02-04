Бывший "слуга" Дмитрук назвал Трухина "кошельком" ОП

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что "слуга" Александр Трухин свозил "черный нал" из областей в Офис президента, сообщает Деловая Столица.

Об этом он рассказал в эфире телеканала НАШ,

"Я в вашей студии не раз рассказал о "смотрящих", которые лично у меня в области (Одесской, - ред.) уничтожают город. Они ставят "смотрящих" по областям, и Трухин был "сводчиком", бухгалтером", - сообщил Дмитрук .

По его словам, Трухин свозил "черный нал", пересчитывал в Киеве и заносил в Офис президента.