Бывший "слуга" Дмитрук назвал Трухина "кошельком" ОП

Бывший "слуга" Дмитрук назвал Трухина "кошельком" ОП

Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что "слуга" Александр Трухин свозил "черный нал" из областей в Офис президента, сообщает Деловая Столица.

Об этом он рассказал в эфире телеканала НАШ,

"Я в вашей студии не раз рассказал о "смотрящих", которые лично у меня в области (Одесской, - ред.) уничтожают город. Они ставят "смотрящих" по областям, и Трухин был "сводчиком", бухгалтером", - сообщил Дмитрук .

По его словам, Трухин свозил "черный нал", пересчитывал в Киеве и заносил в Офис президента.

"Одесская область столько-то денег нам привезла, еще какая-то область - другое. Эти 150 тысяч "чего-то там", это не гривен. 150 тысяч - это была малая часть того, что уже там доезжало на какую-то раздачу. Трухин - это "кошелек" "Офиса президента, который вел эти черные дела, кроме того, что он был заместителем председателя бюджетного комитета и претендовал на должность председателя комитета. Если бы не эта всплывшая ситуация, то Трухин стал бы председателем комитета", - подчеркнул Дмитрук.
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