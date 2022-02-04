Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинскую сборную по футзалу после полуфинального матча Евро-22 за игру, назвав игроков героями, сообщает Интерфакс-Украина.
"Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.
В полуфинальном матче Евро сборная Украины со счетом 3:2 уступила сборной РФ. В воскресенье украинская команда в 15:30 сыграет против Испании или Португалии матч за третье место.