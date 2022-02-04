Зеленский поблагодарил сборную Украины по футзалу за игру

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил украинскую сборную по футзалу после полуфинального матча Евро-22 за игру, назвав игроков героями, сообщает Интерфакс-Украина.

"Ребята, спасибо за характер и классную игру! Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Верим – путь в финал будет гораздо короче. Вы – наши герои! Слава Украине!", - написал Зеленский в Twitter в пятницу.

Хлопці, дякуємо за характер і класну гру! Україна чекала півфіналу футзального Євро цілих 17 років. Віримо – шлях до фіналу буде значно коротшим. Ви – наші герої! Слава Україні! pic.twitter.com/mwhl0D4EUP — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2022

В полуфинальном матче Евро сборная Украины со счетом 3:2 уступила сборной РФ. В воскресенье украинская команда в 15:30 сыграет против Испании или Португалии матч за третье место.