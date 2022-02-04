Усик дебютировал в большом футболе

Футбольный клуб "Полесье" в дебютном матче турнира Winter Cup 2022 сыграл с ровенским ФК "Верес". На 77-й минуте матча за житомирское "Полесье" дебютировал Александр Усик, сообщает Журнал Житомира.

Усик играл на позиции центрального нападающего и несколько раз обострил игру.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу житомирян.