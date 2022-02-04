Усик дебютировал в большом футболе
Футбольный клуб "Полесье" в дебютном матче турнира Winter Cup 2022 сыграл с ровенским ФК "Верес". На 77-й минуте матча за житомирское "Полесье" дебютировал Александр Усик, сообщает Журнал Житомира.
Усик играл на позиции центрального нападающего и несколько раз обострил игру.
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу житомирян.
"Эмоции вообще зашкаливают, — признался после финального свистка Александр Усик. — Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла. Мы очень хорошо с ребятами подружились. В 35 лет сбылась мечта детства — сыграл за профессиональную команду. «Полесье» — это сила."