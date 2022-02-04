Зеленский на встрече с крупнейшими IT-компаниями: ФОПов не тронем

Президент Владимир Зеленский сегодня вечером, 4 февраля, встретился с топ-менеджментом крупнейших IT-компаний, сообщает dev.ua.

Об этом редакции рассказали три независимых источника в IT-компаниях.

По их данным, встреча состоялась около 17.00 в PM Hall.

По словам источников, во время встречи Зеленский призвал IT-компании вступать в Дія City. Это специальный налоговый и организационный режим работы IT-отрасли, альтернатива ФОПам.

Как рассказывал на встрече Зеленский, ФОПы трогать никто не будет.

«Это личные размышления Даниила Гетманцева», — отмечает собеседник редакции, собственник одной из крупных IT-компаний.

Кроме того, Владимир Зеленский заверил присутствующих, что войны не будет. Об этом сообщил один из собеседников редакции.

После встречи еще один из топов индустрии рассказал детали:

«Встреча была неформальной и в целом прошла в положительном ключе. Присутствовали на ней около 70-80 руководителей и владельцев украинских IT компаний. Из нее стало понятно, что IT является в приоритете для государства. Очень много времени было уделено теме профильного образования. После запуска Дія.City его развитие станет приоритетом № 1.

Также в руководстве государства есть четкое понимание, что IT — это высокотехнологичные рабочие места и сопутствующие вещи.

Говорили и о том, какой будет Дія.City. Подчеркнули, что это добровольная инновационная модель.

Кроме того, руководство государства хочет, чтобы Украина стала магнитом не только для иностранных IT компаний, но и для инженеров из других стран. Мы должны стать страной, куда захотят ехать IT специалисты».