Пашинян хочет подписать с Азербайджаном мирный договор по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел видеоконференцию с президентами Франции и Азербайджана Эммануэле Макроном и Ильхамом Алиевым. В ходе переговоров Пашинян заявил о необходимости подписать мирный договор по Нагорному Карабаху, сообщает Новое время.

Пашинян подчеркнул необходимость долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и подписания мирного соглашения под сопредседательством Минской группы ОБСЕ.

В ходе переговоров лидеры также обменялись мнениями по решению существующих гуманитарных проблем, разблокированию региональных инфраструктур, находящихся под суверенитетом двух стран.

При этом они обсудили снижение напряженности на армяно-азербайджанской границе и демаркацию Нагорного Карабаха международными организациями.

По итогам полномасштабного военного конфликта в Нагорном Карабахе, который возобновился в сентябре 2020 года, Ереван, Баку и Москва подписали соглашение о прекращении боевых действий.

В рамках данного договора Армения согласилась передать под контроль Азербайджана три района — Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский, а также часть Газахского района.

Так называемый Лачинский коридор, автомобильную дорогу, которая соединяет центр Нагорного Карабаха с Арменией, а также линию соприкосновения сторон должны контролировать российские и турецкие военные.

При этом Пашинян пояснил, что решение о прекращении войны в Нагорном Карабахе было принято под давлением армянских военных, и назвал ситуацию «большой неудачей и катастрофой».