США подтвердили, что обсуждают с Европой диверсификацию поставок газа

Соединенные Штаты Америки обсуждают с европейскими партнерами диверсификацию поставок газа в Европу. Запад побаивается, что Россия может перекрыть поставки, если против нее введут санкции, пишет Артем Горовенко, РБК-Украина.

Как заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, Вашингтон обсуждает с союзниками и экспортерами газа способы обеспечения стабильных поставок в Европу.

"Речь идет о варианте, если Россия вторгнется в Украину и нарушит поставки" , - отметила она.

Напомним, ранее издание Financial Times писало, что США ведут переговоры с Катаром и другими крупными экспортерами о поставках газа в Европу. По данным источников здания отметил, на сегодня есть потенциал долгосрочных гарантий поставок из Катара, поскольку страна намерена значительно нарастить добычу газа в течение нескольких лет.