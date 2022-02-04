Стало известно, какое вооружение Украина просит у Германии

Украинское посольство в ФРГ официально обратилось к немецкому правительству с просьбой о поставках оружия, сообщает Деловая столица.

Письмо адресовано МИД Германии, в нем приводится список необходимых вооружений.

Киев просит Берлин "как можно скорее обработать этот запрос" учитывая "исключительно напряженную ситуацию с безопасностью и политическую ситуацию и угрозу российской агрессии".

По данным SZ, Украина просит предоставить ей зенитно-ракетные комплексы средней дальности, переносные ЗРК, антидроновое оружие, микроволновые системы уничтожения, электронные системы слежения, а также приборы ночного видения, камеры наблюдения и боеприпасы. Речь идет о "системах вооружений защитного действия", говорится в письме.

Напомним, ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что не поддерживает поставки какого-либо оружия Украине. По ее словам, вопрос поставки в Украине оружия может внести раскол в позицию Запада.

Кроме того, Германия отказалась давать Эстонии разрешение на экспорт оружия в Украину.

Более половины (59%) жителей Германии не поддерживают предоставление Украине летального вооружения и только 20% высказались в поддержку этого.