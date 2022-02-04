В Припяти прошли масштабные учения силовиков и спасателей
Подразделения МВД Украины и ГСЧС провели масштабные учения в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. В городе Припять силовики и спасатели отрабатывали взаимодействие во время уличного боя, сообщает Новое время.
По информации пресс-службы МВД, 4 февраля гвардейцы, полицейские и спасатели отработали действия при возникновении кризисной ситуации и ведении боевых действий в урбанизированной местности.
Силовики и спасатели отработали слаженность действий по обороне населенного пункта, тактику ведения боевых действий в городских условиях и ликвидацию их последствий.
На учениях присутствовало руководство МВД, Национальной гвардии, полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, иностранные послы и представители стран-партнеров.
Глава МВД Денис Монастырский подчеркнул, что учения такого масштаба на территории зоны отчуждения ЧАЭС проводятся впервые.