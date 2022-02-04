Квин призвала утвердить победителя конкурса на главу САП

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин прокомментировала задержку с назначением руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщает Новое время.

В комментарии Савику Шустеру Квин заявила, что американская сторона подняла этот вопрос перед украинским правительством на наивысшем уровне, а президент Владимир Зеленский говорил американскому коллеге Джо Байдену, что глава САП будет назначен.

"К сожалению, в избирательной комиссии есть определенные члены, которые прошли весь процесс — он занял более полутора лет. Есть кандидаты, которые готовы к работе, но они отказываются сделать последний шаг — собраться, создать кворум и официально отправить сообщение о кандидате" , — отметила Квин.

По мнению дипломатки, на членов комиссии влияют корыстные интересы, и коррумпированные люди не хотят назначения «кого-то, кто может расследовать их деятельность». Она добавила, что на комиссию отказывают большое давление, а ее члены не выполняют свою работу.

Квин призвала членов комиссии «прекратить слушать коррумпированных лиц», собраться и выполнить работу, для которой их назначили, заявив, что «на кону репутация» всех, кто обещал назначение.