Экс-министр Яресько добилась списания миллиардных кредитов Пуэрто-Рико

Бывший министр финансов Украины Наталья Яресько увольняется с поста исполнительного директора Финансового наблюдательного совета Пуэрто-Рико после того, как успешно завершила реструктуризацию долга этой страны, сообщает УНИАН.

С небольшого островного государства списали 80% долгов (от $70 миллиардов).

"Я оставляю наблюдательный совет в период восстановления и стабильности. Я уверена, что путь, который привел нас к этому важному этапу, приведет Пуэрто-Рико к дальнейшему росту и процветанию" , - заявила Яресько.

Инвестиционный банкир американского происхождения Наталья Яресько заняла позицию министра финансов в правительстве Арсения Яценюка в 2014 году. За год работы Минфин во главе с Яресько возобновил сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования в 17,5 млрд долл., а также провел реструктуризацию части внешнего долга Украины перед частными кредиторами, уменьшив долговую нагрузку на финансы страны на 12 млрд долл. до 2020 года. Яресько ушла с поста главы Минфина в связи с отставкой правительства Арсения Яценюка весной 2016 года.

Напомним, в 2019 году Верховная Рада создала временную следственную комиссию, которая должна расследовать ситуацию с заключением соглашения между Министерством финансов и Специальным комитетом кредиторов по реструктуризации внешнего долга в 2015 году.