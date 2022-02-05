Белый дом готов ввести санкции против окружения Путина

Соединенные Штаты готовы ввести санкции в отношении ближнего круга президента РФ Владимира Путина, если атака на Украину продолжится. Работа ведется в Сенате.﻿ Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Псаки подчеркнула, что Белый дом находится в тесном контакте с сенаторами.

"Лица, которых мы идентифицировали, входят в ближайшее окружение Кремля или находятся рядом с ним и играют роль в принятии правительственных решений. Мы разработали конкретные санкционные пакеты как для российских элит, так и для членов их семей" , - заявила она.

Введение санкций не является для администрации чем-то "принципиальным".

"Мы уже подготовили разрушительный пакет санкций - экономических санкций, которые окажут огромное влияние на российскую экономику. Это не требует действий Конгресса, но мы, конечно, тесно с ними сотрудничаем" , - сказала Псаки.

Ранее американские сенаторы объединились в вопросе разработки законопроекта о санкциях против России в случае ее вторжения в Украину.