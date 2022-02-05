В НАТО заявили, что в альянсе нет консенсуса о членстве Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что в Альянсе нет консенсуса по поводу будущего членства Украины, сообщает Новое время.

В эфире одного из французских каналов Джоанэ прокомментировал требования Кремля по «гарантиям безопасности», одним из которых является невступление Украины в НАТО:

«Никто не говорит, что Украина в ближайшее время вступит в НАТО. Украина должна провести много реформ. Также в НАТО должен быть консенсус — сегодня у нас нет консенсуса по возможному членству Украины. При этом никакая третья сторона не имеет права вето на самостоятельное решение страны и организации, в которую она хочет вступить».

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина ранее говорила, что все страны — члены НАТО поддерживают вступление Украины в Альянс в будущем. По ее словам, за последние два года Украина имплементировала две трети стандартов НАТО.