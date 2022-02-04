В Белом доме рассказали о фейках РФ по Грузии и Сирии

Россия неоднократно использовала фейки для достижения целей в Грузии и Сирии. В историческом контексте Вашингтон знает, на что способна Москва и какую тактику она использовала в прошлом, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом срассказала на брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она напомнила о том, что несколько лет назад российское министерство обороны выдвинуло ложные обвинения в организации работы подпольной работы лаборатории по изготовлению "биологического оружия" в Грузии.

"Это позволило России дестабилизировать правительство Грузии. Россия также фабриковала в Сирии истории о том, что международные автоколонны были атакованы повстанцами или террористами, а не режимом Асада" , - напомнила Псаки.

Кроме того, в 2016 году российские СМИ сфабриковали ложное заявление о сексуальном насилии над российской иммигранткой по имени Лиза со стороны немецких беженцев, чтобы снова разжечь истерию по поводу сирийских иммигрантов по всей Европе.

Псаки упомянула нашумевший репортаж, показанный на российском государственном ТВ, в котором говорилось, что украинские военные "распяли трехлетнего мальчика" на востоке Украины. Впоследствии выяснилось, что этот репортаж был полностью сфабрикован государственными пропагандистами.