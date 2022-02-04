НКРЭКУ ввела ограничения для стабилизации рынка электроэнергии

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на экстренном заседании в пятницу вечером приняла ряд ограничительных мер, направленных на преодоление профицита на рынке электроэнергии и стабилизации цен, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие изменения внесены в карантинное постановление № 766 от 8 апреля 2020 года.

"На сегодня в связи с профицитом, неожиданным или ожиданным, в связи с включением 15 атомных блоков начали осуществляться действия на рынке, которые мы не можем приветствовать. Кто-то может называть это злоупотреблением. Возможно, это сильное слово, но тот факт, что внутрисуточный рынок (ВСР) у нас по объемам уже сравнивается с рынком "на сутки вперед" (РСВ), это точно нездоровая ситуация. Поэтому мы приняли решение отрегулировать ее", – сказал в ходе заседания глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Таким образом, комиссия временно (до 28 февраля) установила минимальное ценовое ограничение на ВСР на уровне 10% от цены РСВ, начинающее действовать с 5 февраля. Кроме того, комиссия вернулась к алгоритму расчета платы за небалансы на уровне 115% от цены РСВ.

Согласно ее решению, при наличии профицита системы в ОЭС, администратор расчетов при списании средств за небалансы применяет цену платежа за негативный небаланс на уровне 115% цены РСВ.

"Причина – видим рост размера балансирующего рынка, что является нездоровым, и поэтому увеличиваем ответственность. Пока с 5% до 15%, но дальше будем принимать решение в зависимости от ситуации", – пояснил Тарасюк, указав, что эта норма вступает в действие с воскресенья, 6 февраля.

Следующим шагом НКРЭКУ стало внедрение практики проверки происхождения объемов продажи э/э на сутки поставок в заявках на продажу участников РСВ/ВСР, вступает в силу с понедельника, 7 февраля.