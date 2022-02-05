Радуцкий озвучил сумму потерь бюджета из-за пандемии

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что с начала эпидемии коронавируса COVID-19 государство потратило на медицину более 100 миллиардов гривен, сообщает Новое время.

Радуцкий отметил, в частности, что за прошлый год на борьбу с коронавирусом было выделено 46,4 миллиарда гривен.

"Сегодня Минфин отчитался об общих расходах госбюджета на борьбу с коронавирусной болезнью в 2021 году. Было потрачено 46,4 млрд грн. Из них больше всего — на услуги экстренной и стационарной медицинской помощи пациентам с COVID-19 (22,4 млрд грн) и на закупку вакцин (11,4 млрд грн)" , — заявил нардеп.

В 2020 году, когда только началась пандемия, на медицину было использовано 23,8 млрд гривен из «ковидного фонда» и 21 млрд от Национальной службы здоровья.

"Видим, что в целом за два года пандемии государство потратило на поддержку медицинской сферы колоссальные средства — более 100 млрд грн. Если добавить расходы по другим бюджетным программам, как, например, обеспечение медицинских учреждений кислородными станциями, выплата больничных, субвенция местным бюджетам, поддержка бизнеса, который понес убытки во время пандемии, то сумма получается еще больше" , — заявил Радуцкий.

На 2022 год в госбюджете предусмотрено более 22 млрд гривен на оплату медицинских услуг для лечения больных коронавирусом и 2,6 млрд на на покупку вакцины.