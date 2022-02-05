В Раде не найдут голосов для уменьшения числа депутатов - Разумков

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что в парламенте не найдется 300 голосов для уменьшения численности депутатов Рады до 300, сообщает УНИАН.

"Я считаю, что ничего страшного бы не произошло, если бы было 300 депутатов, но этого не произойдет" , - заявил Разумков в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он добавил, что убежден в том, что для голосования за изменение численности депутатов в Раде не найдется 300 голосов, чтобы изменить соответствующую норму Конституции.