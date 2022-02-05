Rockstar официально подтвердила разработку GTA VI

Компания Rockstar Games поделилась информацией о своих будущих проектах. Она достаточно подробно рассказала о некстген-версии GTA V, а также впервые заговорила о GTA VI, сообщает 24 Канал.

Представители компании подтвердили разработку видеоигры GTA VI, а также отметили, что сейчас она находится в активной фазе. Правда, пока они не готовы поделиться другой информацией о своем будущем проекте. Разработчики из Rockstar Games посоветовали всем поклонникам следить за новостями на их официальном сайте, а также отдельно отметили, что всегда пытаются выйти за рамки того, что они делали раньше.

Grand Theft Auto V / Фото из магазина PlayStation Store

Также представители Rockstar Games упомянули и о версии GTA V для консолей нового поколения. Согласно их информации, ее релиз состоится уже 15 марта, а все владельцы PS4 и Xbox One смогут перенести весь свой прогресс на PS5 и Xbox Series. Правда, последнее можно сделать только один раз.

Разработчики написали, что такая версия видеоигры будет поддерживать новые графические режимы и технологию трассировки лучей. Также они рассказали, что в ней будут обновленные текстуры и модели, увеличенная дальность прорисовки и быстрые загрузки.

Стоит отметить, что все вышеупомянутое касается и видеоигры GTA Online. Также добавим, что для консолей нового поколения выйдет ее самостоятельная версия, которая в первые три месяца будет бесплатной для всех владельцев PS5.

Трейлер версии GTA V для консолей нового поколения: видео