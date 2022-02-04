Появилась "горячая линия" терробороны
Начала работу "горячая линия" Командования Сил территориальной обороны ВС Украины, сообщает Корреспондент.
Как передает АрмияInform, теперь по телефону "горячей линии" по номеру 0800507028 украинцы смогут получить ответы на распространенные вопросы:
- как поступить на военную службу по контракту в подразделения Сил территориальной обороны;
- как поступить на военную службу по контракту в резерве в подразделения Сил территориальной обороны;
- порядок прохождения службы и гарантии военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны.
Звонки на "горячую линию" являются бесплатными.