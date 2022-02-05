Разумков прокомментировал слухи о союзе с Кличко

Экс-спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков о возможности политического союза с мэром Киева Виталием Кличко, сообщает Сегодня.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24" Разумкову задали вопрос, почему он, в отличие от многих оппозиционных политиков, не посетил съезд партии Кличко "Удар".

"У меня были другие дела. Коллеги проводили съезд, я желаю им успехов" , – ответил он.

Экс-спикер также прокомментировал заявление Кличко, что тот не исключает политического объединения с Разумковым.