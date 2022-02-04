Украинские банки получили рекордную прибыль в 2021 году

В январе-декабре 2021 года прибыль после налогообложения платежеспособных украинских банков составила рекордные 77,530 млрд гривен - на 95,2% больше, чем в 2020 году (39,727 млрд гривен), сообщает Корреспондент.

По данным НБУ, доходы банков за январь-декабрь 2021 года составили 273,843 млрд гривен, тогда годом ранее - 250,171 млрд гривен. Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил -0,083 млрд гривен. В прошлом году по этой статье банки зафиксировали 21,507 млрд гривен прибыли.

В то же время расходы банков за январь-октябрь 2021 года составили 196,313 млрд гривен, тогда в январе-декабре прошлого года - 210,445 млрд гривен. В 2021 году отчисления в резервы составили 3,404 млрд гривен, тогда как в 2020 году - 31,037 млрд гривен.