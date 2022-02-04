Британия направит военных в Эстонию в феврале

Великобритания может направить дополнительный контингент военнослужащих в Эстонию в феврале, сообщил в пятницу британский посол в республике Росс Аллен, сообщает ТАСС.

"По нашему плану первые солдаты прибудут уже в этом месяце. Сейчас наш находящийся в Германии полк готовится к переброске. Это примерно 850 военнослужащих, танки, артиллерийские орудия и так далее, то есть примерно такая же боевая группа, какая уже размещена в Эстонии" , - сказал он в эфире одного из эстонских телеканалов.

По его словам, срок пребывания дополнительного контингента в Эстонии "зависит от обстоятельств".

"Быть может, два-три месяца, но потом мы вместе с эстонскими партнерами оценим ситуацию с безопасностью в регионе и примем решения" , - добавил он

30 января глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс сообщила, что власти Великобритании в два раза увеличивают воинский контингент в Эстонии, который действует в составе многонационального батальона НАТО.