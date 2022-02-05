Квин объяснила выезд из Украины дипломатов

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что немногие сотрудники американского посольства уехали из Киева на фоне угрозы нового вторжения России, сообщает Новое время.

В интервью ведущему Савику Шустеру Квин объяснила, что рекомендации для сотрудников посольства и их семей покинуть Украину основывались на предположениях о том, что может случиться.

"У нас очень большое посольство, там много семей. Им нравится жить в Киеве, ходить в школу, поэтому тут много людей. Нам важно, чтобы им ничто не угрожало. Мы не приказывали сотрудникам посольства уезжать — мы дали опцию выехать, если они хотят и им нужно к родным. Немногие воспользовались этой возможностью, поэтому до сих пор у нас здесь много дипломатов, которые выполняют разные задачи" , — рассказала дипломатка.

По словам Квин, в США не считают новую российскую агрессию «неотвратимой», но обеспокоены тем, что видят, и не доверяют мотивам России.