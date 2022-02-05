Си Цзиньпину следовало бы убедить Путина пойти на деэскалацию - Госдеп

США считают, что председателю КНР Си Цзиньпину следовало убеждать российского лидера Владимира Путина на их нынешней встрече в Пекине идти на деэскалацию вокруг Украины. Решение конфликта возможно дипломатическим путем, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Как пишет The Hill, помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк отметил, что эта встреча должна была бы предоставить Китаю возможность призвать Россию к следованию дипломатическому пути и деэскалации вокруг Украины.