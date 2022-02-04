Блинкен обсудил с польским коллегой безопасность союзников

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Польши Збигневом Рау вопросы двустороннего взаимодействия, безопасности на восточном фланге НАТО, а также приверженность защите Украины на фоне агрессии РФ, сообщает Укринформ.

Как говорится на сайте Госдепартамента США, встреча Блинкена и Рау в Вашингтоне состоялась в рамках Стратегического диалога США – Польша.

"Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Рау обсудили коллективную безопасность и региональные вопросы, в том числе общую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в условиях наращивания военных сил РФ" , - информирует внешнеполитическое ведомство США.

Блинкен поблагодарил Польшу за ее лидерство на восточном фланге НАТО и подтвердил необходимость развивать отношения.

Собеседники также обсудили взаимодействие Соединенных Штатов и Польши в сферах экономики, диверсификации чистой энергии и защите общих демократических ценностей.