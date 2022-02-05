Во Франции отклонили резолюцию с призывом предоставить Ассанжу убежище

Национальное собрание Франции отклонило проект резолюции с призывом к правительству о предоставлении политического убежища основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, сообщает Лента.Ру.

В поддержку высказались 17 депутатов, против — 31. Проект резолюции был внесен на рассмотрение группой парламентариев. Они предложили французским властям дать убежище Ассанжу в стране, защищающей свободу прессы и личности.

Авторы инициативы отметили, что основатель WikiLeaks уже более десяти лет подвергается судебному, «а на самом деле политическому преследованию» со стороны США.

В декабре 2021 года стало известно, что Ассанж подал прошение об обжаловании решения суда по экстрадиции в США. Высокий суд Англии и Уэльса разрешил экстрадицию Ассанжа в США 10 декабря. Таким образом суд удовлетворил запрос об апелляции Вашингтона, который пытался оспорить прошлое решение о запрете на экстрадицию.