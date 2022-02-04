Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер может войти в наблюдательный совет Газпрома, сообщает Укринформ.

Бывший канцлер Германии может получить работу в российском газовом бизнесе: друга президента России Владимира Путина выдвинули кандидатом в состав наблюдательного совета госкомпании «Газпром», пишут немецкие СМИ. Годовое общее собрание запланировано на 30 июня. Шредер должен заменить Тимура Кулибаева, зятя бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

77-летний Шредер уже является председателем комитета акционеров Nord Stream AG и президентом совета директоров Nord Stream 2 AG, а также председателем наблюдательного совета российской государственной энергетической компании «Роснефть».

Шредер - активный лоббист российских интересов, он недавно обвинил Киев в «бряцании саблями», раскритиковал требования Украины относительно поставок оружия, он также давно требует отмены санкций против РФ.

Следует заметить, что Шредер является членом ныне правящей Социал-демократической партии Германии и многие в ФРГ упрекают социал-демократов в слишком снисходительной политике в отношении России. Впрочем, нынешний канцлер, член СДПГ Олаф Шольц на днях резко высказался по адресу однопартийца.

«Если я правильно понимаю конституционный порядок Федеративной Республики Германии, есть только один канцлер. И это я» , – заявил Шольц в эфире одного из немецких телеканалов.

Он заявил, что не просил советов у Шредера, а тот их ему не давал.