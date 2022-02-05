Терехов анонсировал строительство новых станций харьковского метро

Строительство новых станций Алексеевской линии Харьковского метрополитена в сторону ул. Одесская начнется весной этого года. Об этом заявил городской голова Игорь Терехов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Весной определится победитель тендера, это будет серьезная международная корпорация. И начинаем строить метро. Предусмотренные на это деньги уже лежат на счетах" , - цитирует Терехова пресс-служба Харьковского горсовета.

Городской голова отметил, что проект строительства уже утвержден. Он напомнил, что в плане городских властей также строительство электродепо на станции метро "Победа".