Турция обновила суточный COVID-рекорд

В Турции за прошедшие сутки коронавирус COVID-19 был зафиксирован у 111 157 человек. Данный показатель является рекордным с начала эпидемии, сообщает Новое время.

Также за сутки было зафиксировано 248 смертей — это самый высокий показатель за последние четыре месяца, пишут турецкие СМИ. Всего за сутки в Турции сделали 468 152 теста.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан вакцинироваться, отметив большое количество смертей от COVID-19. Согласно последним данным, 84,56% взрослого населения страны сделали две прививки от коронавируса.