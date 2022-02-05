Турция обновила суточный COVID-рекорд
В Турции за прошедшие сутки коронавирус COVID-19 был зафиксирован у 111 157 человек. Данный показатель является рекордным с начала эпидемии, сообщает Новое время.
Также за сутки было зафиксировано 248 смертей — это самый высокий показатель за последние четыре месяца, пишут турецкие СМИ. Всего за сутки в Турции сделали 468 152 теста.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа призвал граждан вакцинироваться, отметив большое количество смертей от COVID-19. Согласно последним данным, 84,56% взрослого населения страны сделали две прививки от коронавируса.
"Из-за легкого распространения варианта Омикрон увеличение числа случаев заражения приводит к смертям, особенно у тяжелых хронических пациентов и пожилых людей с хроническими болезнями", — заявил министр.