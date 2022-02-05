Кулеба обсудил с Блинкеном шаги по сдерживанию агрессии РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, сообщает УНИАН.

В частности, госсекретарь проинформировал главу украинской дипломатии об итогах своих контактов на этой неделе с российским министром иностранных дел, передает пресс-служба МИД Украины.

Кулеба и Блинкен согласовали дальнейшие шаги Украины и США в реализации стратегии проактивного сдерживания России от дальнейшей агрессии. Они отметили существенный прогресс в подготовке скоординированных евроатлантических санкций против РФ и выход этой работы на завершающий этап.

Также стороны обсудили динамику переговоров в рамках "Нормандского формата" и выразили надежду, что Российская Федерация продемонстрирует конструктивную позицию в следующих раундах переговоров.

Кулеба выразил благодарность госсекретарю и американскому народу за беспрецедентную помощь, которую США оказали и продолжают оказывать Украине для укрепления обороноспособности нашего государства.

В свою очередь, госсекретарь подтвердил работу администрации президента Джозефа Байдена по предоставлению дополнительной помощи США для усиления экономической и финансовой уверенности Украины в условиях негативного влияния рисков для безопасности со стороны РФ на ее экономику.

Кулеба поблагодарил американскую сторону за передачу Украине информации о возможной подготовке РФ сфабрикованных поводов для обострения. Министр и госсекретарь согласились, что публикация такой информации позволяет предупредить воплощение подобных планов в действительность, и договорились и в дальнейшем взаимодействовать в этой сфере.