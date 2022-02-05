Канада отправила в Украину военную помощь

Канада направила в Украину транспортный самолет с военной помощью, сообщает Украинская правда.

Как информирует Минобороны Канады, вооруженные силы (CAF) отправили военную помощь в Украину в рамках продолжения и расширения операции UNIFIER.﻿ В ведомстве уточняют, что "самолет ВВС Канады C-177 Globemaster вылетел с авиабазы Трентон с грузом нелетального вооружения для Украины".

"Канада непоколебимо поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эта помощь еще больше поможет украинским силам безопасности защищаться от угроз России и наращивания войск в Украине и вокруг нее" , – отмечают в ведомстве.

Военная помощь состоит из средств индивидуальной защиты, средств перевозки грузов, а также средств ведения наблюдения и разведывательного оборудования. Кроме того, помощь сопровождают специалисты CAF, чтобы ознакомить украинских военных с функционированием и обслуживанием оборудования.