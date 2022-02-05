Можно ли заряжать iPhone не до конца и как сохранить батарею

Нет ничего "криминального" в том, чтобы зарядить iPhone не до конца. Однако это влияет на продолжительность его работы и если тот будет полностью заряжен, то можно получить некоторое дополнительное время для просмотра видео или серфинга по соцсетям, сообщает Обозреватель.

Отмечается, что ряд пользователей намеренно не заряжают iPhone полностью. Они так же не разряжают его до конца, соблюдая два значения: 80% – максимум и 20% – минимум, веря, что в этом диапазоне аккумулятор смартфона испытывает минимальные нагрузки и медленнее изнашивается.

Чтобы понять, как же правильно заряжать iPhone автор материала детально изучил этот вопрос, наблюдая за смартфоном при разной степени зарядки.

Зарядка до 80% не навредит iPhone. Источник: Рixabay

Зарядка устройства от 20% до 80%

Пользователей поспешили успокоить, что ничего вредного в том, чтобы заряжать iPhone в этих пределах – нет, и производители гаджета учли тот момент, что те, кто приобретет iPhone, будут заряжать их кое-как.

В то же время, автор обратил внимание на то, что заряжая смартфон не до конца (как, впрочем и разряжая его), вы недополучаете определенный ресурс аккумулятора.

"Например, вы заряжаете iPhone только до 80%. Значит, из тех условных 10 часов автономности, которые способен выдать среднестатистический смартфон Apple, по факту вы получаете всего 8, потому что он банально недозарядился на 20%" , – объяснил он.

Также сославшись на свой личный опыт, автор отметил, что неполностью заряженный аккумулятор начинает очень быстро разряжаться.

"Если зарядить iPhone до 97-98% и отключить от розетки, он начнет разряжаться сходу. А если зарядить его до 100%, пройдет какое-то время, прежде чем этот процесс начнется. То есть вы пользуетесь им, так сказать, на халяву" , – сказано в статье.

Автор также предположил, что в гаджете встроен какой-то механизм, который позволяет "тормозить" разрядку аккумулятора при полном заряде.

Заряжая iPhone не до конца, вы рискуете лишиться нескольких часов его продуктивности. Источник: Рixabay

"Я, например, успеваю посмотреть пару довольно длинных видео на YouTube продолжительностью по 10-15 минут каждое. Только после этого заряд снижается до 99%. Так происходит на всех моих устройствах Apple" , – поделился представитель портала.

Он подметил, что заряжать аккумулятор iPhone не полностью абсолютно безопасно, но не экономно.

"Как ни заряжай iPhone, он все равно рассчитан на 500 циклов подзарядки" , – сказал автор.

Владельцев смартфонов призвали "не заморачиваться" и не обманывать физику, а соблюдать полный цикл зарядки, гарантировав себе дополнительные часы работы смартфона.